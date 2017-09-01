Суд в Петербурге арестовал фигуранта дела об убийстве офицера УФСИН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу арестовал предполагаемого соучастника убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Садыков 2 марта 2017 года под надуманным предлогом вызвал Чернова на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвел в него не менее семи выстрелов, считает следствие. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года.
Мойсеенко также подозревается в том, что в марте 2010 года предложил генеральному директору ООО "Петроинвест" Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного госконтракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах. СК полагает, что с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков был задержан в четверг.