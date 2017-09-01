Суд в Петербурге арестовал фигуранта дела об убийстве офицера УФСИН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу арестовал предполагаемого соучастника убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко из личных неприязненных отношений, развившихся на почве длительного конфликта на фоне служебной деятельности, запланировал убийство своего подчиненного Чернова. По версии следствия, Мойсеенко предложил совершить убийство своему знакомому Сабиру Садыкову, который в свою очередь обратился к Захарову. Следствием установлено, что Захаров в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге передал Садыкову пистолет системы Макарова (ПМ), снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами.

Садыков 2 марта 2017 года под надуманным предлогом вызвал Чернова на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвел в него не менее семи выстрелов, считает следствие. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Захарова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве — ред.), сроком на 2 месяца, до 29 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Мойсеенко также подозревается в том, что в марте 2010 года предложил генеральному директору ООО "Петроинвест" Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного госконтракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах. СК полагает, что с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков был задержан в четверг.