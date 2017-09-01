МЧС увеличило группировку по ликвидации схода селя до 400 человек

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Численность группировки специалистов, участвующей в ликвидации последствий схода селевых потоков в горных районах Кабардино-Балкарии, увеличена до 365 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее республиканский главк МЧС РФ сообщил об участии в работах в пострадавших от стихии районах 256 человек и 34 единиц техники.

"Всего к работам привлечены 365 человек и 42 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8", — сказал собеседник агентства.