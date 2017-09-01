МЧС увеличит группировку по ликвидации последствий схода селя в КБР

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку спасателей по ликвидации последствий схода селя в Кабардино-Балкарии, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"Сейчас ведется наращивание группировки спасателей. В Кабардино-Балкарию следуют спасатели из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Одера, в случае необходимости будет создан воздушный мост по доставке электрогенераторов и других необходимых грузов в отрезанные населенные пункты, а также для возможной эвакуации туристов.

В Кабардино-Балкарию будет направлен еще один вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас в зоне ЧС задействованы два Ми-8 – от МЧС и Росгвардии.

"Во всех населенных пунктах должна быть организована связь. Если это невозможно, направляйте туда специалистов", — сказал, в свою очередь, первый замглавы МЧС Владимир Степанов. Он также распорядился уделить особое внимание туристам и местным жителям, которые живут в отрезанных селем населенных пунктах.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков полотна общей протяженностью свыше трех километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек.

По данным главка МЧС России по региону, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, 10 турбаз и 49 туристических групп. Общая численность туристов превышает 500 человек, среди них 133 иностранца. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.