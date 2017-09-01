МЧС готово при помощи авиации эвакуировать туристов в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МЧС России готово при помощи авиации эвакуировать туристов на Эльбрусе, которые оказались отрезанными из-за схода селей, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"На Эльбрусе находится 525 туристов, 224 из них — на туристических базах, остальные продолжают восхождение по своим маршрутам. Среди них более 130 иностранных граждан. Мы их всех готовы эвакуировать и вывезти из зоны чрезвычайной ситуации", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одер подчеркнул, что в случае необходимости для эвакуации будут направлены вертолеты Ми-8.