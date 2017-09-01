На юге Москвы обнаружили тело молодого мужчины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тело 29-летнего мужчины с рублеными ранами головы обнаружили на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лица, причастного к его совершению. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказала собеседница.
Уголовное дело возбуждено по статье убийство.