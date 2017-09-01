На юге Москвы обнаружили тело молодого мужчины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тело 29-летнего мужчины с рублеными ранами головы обнаружили на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В четверг, 31 августа вблизи жилых домов по улице Каспийской в Москве обнаружено тело 29-летнего мужчины. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде рубленных ран в области головы.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лица, причастного к его совершению. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказала собеседница.

Уголовное дело возбуждено по статье убийство.