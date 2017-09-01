В Петербурге велосипедист обстрелял автовладельца после конфликта на дороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают велосипедиста, который в ходе конфликта на дороге в Северной столице несколько раз выстрелил в автовладельца, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции принимают меры к розыску велосипедиста, который, предположительно, в ходе конфликта на улице Крыленко выстрелил в автовладельца", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию обратился 29-летний житель Невского района с заявлением о том, что 31 августа велосипедист выстрелил в него в ходе дорожного конфликта. Выстрелив дважды, нападавший поехал в сторону Дальневосточного проспекта и еще раз выстрелил в автовладельца, попав ему в спину резиновой пулей.

Полицейские разыскивают велосипедиста и уточняют обстоятельства конфликта.