Под Красноярском школьник с друзьями попал в ДТП, катаясь на машине отца

КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник из Ачинска Красноярского края с двумя несовершеннолетними друзьями, взяв без спроса машину отца, поехал кататься и, не справившись с управлением, перевернул авто: один из подростков погиб, второй госпитализирован, сообщила РИА Новости официальный представитель ГИБДД края Юлия Глушакова.

По ее словам, инцидент произошел в полночь пятницы на 4-м километре дороги Ачинск — Бирилюсы.

"Все они из Ачинска. По предварительным данным, девятиклассник, взяв ключи от отцовской машины, с друзьями — 17-летним школьником и 16-летним студентом первого курса техникума — поехал кататься. В результате, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень, перевернулся. В результате 17-летний юноша погиб на месте до приезда врачей, 16-летний госпитализирован", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время идет проверка, выясняются все обстоятельства.