Суд продолжит допрос свидетелей по делу Улюкаева 5 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 5 сентября продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве 2 миллионов долларов у главы Роснефти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить рассмотрение дела на 5 сентября в 10.00", — сказала судья Лариса Семенова.

В этот день планируется продолжение допроса свидетелей.

Далее заседания состоятся 11, 13, 18, 20, 22 и 26 сентября, уточнила судья.

В пятницу суд допросил двух свидетелей гособвинения — директора департамента отношений с инвестором ПАО "Роснефть" Андрея Баранова и директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксану Тарасенко.