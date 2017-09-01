Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаеву

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев никогда не говорил сотрудникам ведомства, что "Роснефть" не должна участвовать в покупке "Башнефти", завила в суде свидетель обвинения директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасюк.

"Со мной Улюкаев никогда не обсуждал свое мнение об участии "Роснефти" в приватизации "Башнефти". Другим подчиненным он тоже не говорил, что "Роснефть" необходимо исключить из претендентов. Мы его мнение узнали из прессы ", — сказала свидетель.

Ранее Тарасюк сказала в суде, что прочитав о позиции Улюкаева в СМИ, была очень удивлена.

Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".