Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаеву

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев никогда не говорил сотрудникам ведомства, что "Роснефть" не должна участвовать в покупке "Башнефти", завила в суде свидетель обвинения директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасюк.
Ранее Тарасюк сказала в суде, что прочитав о позиции Улюкаева в СМИ, была очень удивлена.
Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".