Свидетель: Улюкаев знал, что Роснефти не запрещали покупать акции Башнефти

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев знал, что "Роснефть" не попадала под запрет на покупку акций "Башнефти", заявила свидетель по делу бывшего министра директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасенко.

По ее словам, 29 июля 2016 года в министерство поступило поручение вице-премьера Аркадия Дворковича об анализе, могут ли негосударственные компании участвовать в покупке пакета акций.

"Позднее было совещание у Улюкаевым и ВТБ, на котором обсуждалась возможность участия "Роснефти", общий вывод был, что "Роснефть" не подпадает под запрет", — сказала Тарасенко.

Она отметила, что Улюкаев выступил в прессе с заявлениями о том, что "Роснефть" выпадает из участия в покупке акций уже после этого совещания.

"Я прочитала о его позиции в СМИ. Я была удивлена. Очень", — сказала руководитель департамента МЭР.

Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".