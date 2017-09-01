Баранов: Улюкаев хотел исключить участие "Роснефти" в сделке по "Башнефти"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев искал варианты исключить участие "Роснефти" в сделке по покупке акций "Башнефти", заявил свидетель по делу директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов.

"Лично у меня сложилось мнение, что Улюкаев ищет способы исключить участие "Роснефти" в сделке по покупке акций "Башнефти", — говорится в показаниях топ-менеджера нефтяной компании, которые он дал на стадии следствия.

"Улюкаев понимал, что "Роснефть" была лучшим претендентом на покупку, также компания "Лукойл" была заинтересована в покупке. Улюкаев искал возможности исключить нашу компанию из числа претендентов", — сказал он.

Тем не менее, по словам Баранова, он не видел официальных бумаг о том, что Минэкономразвития приостанавливает процедуру продажи акций "Башнефти".

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