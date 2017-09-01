Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки АЧС в трех областях

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской, Омской и Воронежской областей, сообщает ведомство.

Так, в результате лабораторных исследований выделен геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в селе Чапаево Балаковского муниципального района Саратовской области, поселке городского типа Любинский Любинского района Омской области и селе Хохол Хохольского района Воронежской области.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской, Омской и Воронежской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.