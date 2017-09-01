СК возбудил дело после того, как девочка сломала ногу в детсаду под Кировом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Следователи по итогам доследственной проверки информации о том, что в поселке Восточный воспитанница детского сада во время прогулки сломала ногу, возбудили уголовное дело о халатности, сообщает в пятницу СУСК РФ по Кировской области.

"В одном из СМИ были опубликованы сведения о том, что в поселке Восточный Омутнинского района малолетняя девочка, качаясь на качели, сломала ногу. По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

СУСК уточняет, что дело возбуждено по статье "Халатность".

По версии следствия, 16 августа в детском саду воспитанница средней группы "во время прогулки, качаясь на качели… просунула свою правую ногу в зазор между сидением качели и металлической балкой — опоры качели, в результате чего получила неполный перелом большой берцовой кости".

По предварительным данным СУСК, "дошкольная организация не обеспечила надлежащий присмотр и уход за воспитанниками, а также не надлежаще исполнила свои должностные обязанности в части допуска к эксплуатации кустарно изготовленной качели, которая не соответствовала требования безопасности здоровья".

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены сотрудники организации, изучена документация, назначены необходимые экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, добавляет СУСК.