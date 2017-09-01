СК возбудил дело после того, как девочка сломала ногу в детсаду под Кировом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Следователи по итогам доследственной проверки информации о том, что в поселке Восточный воспитанница детского сада во время прогулки сломала ногу, возбудили уголовное дело о халатности, сообщает в пятницу СУСК РФ по Кировской области.
СУСК уточняет, что дело возбуждено по статье "Халатность".
По версии следствия, 16 августа в детском саду воспитанница средней группы "во время прогулки, качаясь на качели… просунула свою правую ногу в зазор между сидением качели и металлической балкой — опоры качели, в результате чего получила неполный перелом большой берцовой кости".
В ходе расследования уголовного дела будут допрошены сотрудники организации, изучена документация, назначены необходимые экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, добавляет СУСК.