Полиция изучает видео со сбитым пешеходом у аэропорта "Внуково"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Московская полиция изучает видеоролик, на котором автомобиль сбивает одного из пешеходов возле аэропорта "Внуково", сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой такси сбивает якобы инспектора, провозит его на капоте, а затем сбивает шлагбаум.

"Московская полиция изучает кадры видеозаписи, появившейся в сети Интернет, на которых водитель легкового автомобиля грубо нарушает правила дорожного движения и совершает наезд на мужчину неподалеку от одного из столичных аэропортов", — сказал собеседник агентства.