Вторым свидетелем по делу Улюкаева станет сотрудница Минэкономразвития

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вторым свидетелем по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева со стороны гособвинения станет директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасюк, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Просим допросить свидетеля Оксану Тарасенко", — обратился прокурор Борис Непорожный к суду. Явка свидетеля в судебное заседание обеспечена.
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