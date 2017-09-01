Вторым свидетелем по делу Улюкаева станет сотрудница Минэкономразвития

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вторым свидетелем по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева со стороны гособвинения станет директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасюк, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Первым в пятницу был допрошен директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов.

"Просим допросить свидетеля Оксану Тарасенко", — обратился прокурор Борис Непорожный к суду. Явка свидетеля в судебное заседание обеспечена.

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