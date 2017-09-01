Двух руководителей московского банка признали виновными в крупном хищении

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председателя совета директоров и руководителя банка в Москве признали виновными в хищении более чем 457 миллионов рублей, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы столичного ГУМВД Юрий Титов.

"Замоскворецким районным судом города Москвы в отношении участников организованной группы, похитившей денежные средства кредитно-финансового учреждения под видом заключения кредитных договоров, вынесен обвинительный приговор", — сказал он.

Как установило следствие, бывший председатель совета директоров и экс-глава правления указанного учреждения организовали заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными организациями и физическими лицами, в том числе с целью реструктуризации и рефинансирования ранее выданных и непогашенных кредитов.

По данным следствия, соучастники получили право распоряжаться по своему усмотрению полученными средствами в размере свыше 457 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

"В отношении экс-владельца банка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастницы – в виде домашнего ареста… Кроме того, бывшему председателю правления было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", — добавил Титов.