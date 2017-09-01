В ЯНАО экс-директор департамента спорта получил 6 лет за коррупцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен — РИА Новости. В Новом Уренгое (ЯНАО) вынесен приговор в отношении бывшего директора окружного департамента по физической культуре и спорту, который признан виновным в подстрекательстве к растрате, получении взятки и отмывании денежных средств, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в 2012 году директор окружного департамента, узнав, что новоуренгойский волейбольный клуб "Факел" является претендентом на государственную финансовую поддержку, решил получить за это определенное вознаграждение. Он потребовал от руководителя клуба передать ему в качестве взятки 10 миллионов рублей, пояснив, что именно на эту сумму удалось добиться увеличения финансирования спортивной команды в 2011-2012 годах.

"Директор волейбольного клуба, понимая, что окружной чиновник может повлиять на дальнейшее финансирование АНО "ВК "Факел", был вынужден согласиться с его требованием", — отмечают следователи. По данным СУСК, чтобы исполнить задуманное, руководитель клуба привлек бизнесмена, который работал в качестве скаута-агента, подбирая игроков для различных волейбольных команд. Директор "Факела" заключил с ним фиктивный договор на оказание аналогичных услуг, после чего перечислил предпринимателю деньги с расчетного счета клуба на счет посредника.

"В свою очередь посредник в московском аэропорту "Домодедово" встретился с директором департамента в июле 2012 года, где передал ему 3 миллиона рублей, а в сентябре 2012 года перечислил со своего расчетного счета на указанный им счет еще 7 миллионов рублей", — комментируют в следственном управлении.

В ведомстве подчеркивают, что половину суммы взятки окружной чиновник потратил на покупку дома в городе Салехард. Отмечается, что в ходе предварительного следствия бывший директор волейбольного клуба вину признал в полном объеме и активно сотрудничал со следствием. Двое других злоумышленников вину в указанных преступлениях не признали.

"Приговором суда экс-директору окружного департамента назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сообщникам суд назначил наказания в виде условного лишения свободы: бывший директор клуба "Факел" осужден к 4 годам, агент по поиску спортсменов – к 2 годам лишения свободы", — сообщает СУСК, уточняя, что судом также было удовлетворено ходатайство о взыскании с виновных 11 миллионов рублей.