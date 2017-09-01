В Удмуртии в нефтяном озере утонули дикие утки

УФА, 1 сен — РИА Новости. Семь диких уток утонули в нефтяном озере, которое разлилось в лесу в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
"При осмотре места происшествия нашли металлическую конструкцию, похожую на законсервированную нефтяную скважину. Нефть разлилась из нее на площади около 400 квадратных метров, образовав озеро, в нем обнаружено семь утонувших диких уток", — сказал представитель следствия.
Следователи начали доследственную проверку по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Погибших птиц направили на исследование, также изъяты образцы разлитого вещества и почвы. СК устанавливает владельца скважины и выясняет все обстоятельства случившегося.