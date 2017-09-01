В Удмуртии в нефтяном озере утонули дикие утки

УФА, 1 сен — РИА Новости. Семь диких уток утонули в нефтяном озере, которое разлилось в лесу в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

По словам собеседника агентства, 31 августа лесники обходили лесной массив, расположенный около заброшенной деревни Пулыб Балезинского района Удмуртии и обнаружили там место разлива нефти.

"При осмотре места происшествия нашли металлическую конструкцию, похожую на законсервированную нефтяную скважину. Нефть разлилась из нее на площади около 400 квадратных метров, образовав озеро, в нем обнаружено семь утонувших диких уток", — сказал представитель следствия.

Следователи начали доследственную проверку по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Погибших птиц направили на исследование, также изъяты образцы разлитого вещества и почвы. СК устанавливает владельца скважины и выясняет все обстоятельства случившегося.