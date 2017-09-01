В Кабардино-Балкарии более 300 туристов заблокированы в зоне схода селя

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Более 300 туристов остались заблокированы в зоне схода селя в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что после схода селя в КБР отрезаны, по предварительным данным, 27 турбаз, в которых находятся 350 человек.

"В зоне схода селя находится 301 турист, они оказались заблокированы в результате перекрытия федеральной дороги "Прохладный — Азау". Ситуация не критичная, запасов питания и прочего хватит на месяц", — сказал собеседник агентства.