Прокуратура проверяет причины отключения горячей воды в Нахабино

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с отключением от горячего водоснабжения жилых объектов в поселке Нахабино, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Московской области организовала проверку информации, прозвучавшей на одном из федеральных телеканалов, об отключении от горячего водоснабжения жилых объектов в городском округе Красногорск", — говорится в сообщении.

Согласно сюжету телеканала, организация прекратила поставки газа в котельные, которые обеспечивали горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в посёлке Нахабино, из-за образовавших перед ней долгов. Тысячи жильцов, в том числе исправно оплачивающих услуги ЖКХ, остались без горячей воды.

@VorobievAndrey #Нахабино с 14.00 и на неопределенный срок осталось без горячей воды. ВЕСЬ ПОСЕЛОК! Из-за задолжности за газ.Это нормально?! — PSvetka (@svetka_82) 28 августа 2017 г.

​Добавляется, что проведение проверки поручено Красногорской городской прокуратуре Московской области.