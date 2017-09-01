В Ленинградской области два пациента психбольницы сбежали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск двух сбежавших пациентов Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.

"Сегодня около 2.30 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о побеге двух пациентов Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области",- сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время приняты все меры для розыска беглецов.