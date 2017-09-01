В "Роснефти" заявили, что Сечин не получал повестки на суд по делу Улюкаева

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главе "Роснефти" Игорю Сечину по-прежнему не поступала повестка о вызове в суд в качестве свидетеля по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Нет", — ответил Леонтьев на соответствующий вопрос. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу начнёт допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева.

Ранее в августе пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль сообщила РИА Новости, что Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Согласно законодательству, Сечина могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия.

Ранее в августе, на рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

Улюкаев в свою очередь заявил, что в отношении него "ФСБ совершила провокацию взятки", которая была организована "на основании ложного доноса" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.

Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

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