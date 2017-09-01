В Забайкалье назвали вероятную причину пожара в здании суда

КРАСНОЯРСК, 1 сен — РИА Новости. Нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ могло стать причиной пожара на крыше и мансарде здания краевого суда в Чите, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

О пожаре РИА Новости ранее также сообщила Михайлюк. Она отмечала, что пожар начался на пятом этаже, сработала пожарная сигнализация. По данным источника, на момент пожара в здании посетителей не было, эвакуировали 15 сотрудников суда. По данным МЧС, с огнем боролись 10 единиц специальной техники и 36 пожарных, площадь пожара составила почти 150 квадратных метров.

По ее словам, здание сейчас обесточено, поэтому сегодня часть судебных заседаний будет перенесена на другой день.

"Правое крыло здания планируется подключить к электричеству, поэтому некоторые — скорее всего гражданские дела — будут рассмотрены. Предварительная причина возгорания — несоблюдение техники безопасности во время ремонта крыши. Точно все будет выяснено после проведения экспертизы", — сказала Михайлюк.

Она добавила, что сейчас в суде работает экспертная комиссия, позже будут оценены масштабы ущерба от пожара.