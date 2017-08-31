В Краснодаре эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта Краснодара эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании здания аэровокзала, подозрительных предметов обнаружено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро".

"Сегодня, 31 августа, в аэропорт Краснодар от дежурных служб ЛОП поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20.56 проведена эвакуация пассажиров. В результате проверки аэровокзала оперативными службами посторонних предметов не обнаружено", — говорится в сообщении.

Как добавил представитель ведомства, в 21.40 международный аэропорт Краснодар начал работу в штатном режиме.

"По состоянию на 22.00, задержано четыре рейса: два в Москву, по одному — в Санкт-Петербург и Ижевск. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — уточнил собеседник агентства.