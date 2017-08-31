В Екатеринбурге возбудили дело по факту избиения журналиста Первого канала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения в Екатеринбурге журналиста одного из федеральных телеканалов, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данным СМИ, речь идет о корреспонденте Первого канала.

"Двадцать девятого августа 2017 года в правоохранительные органы Кировского района города Екатеринбурга поступило сообщение о причинении телесных повреждений корреспонденту одного из федеральных телеканалов. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие отмечает, что в данный момент решается вопрос о передаче дела в органы СК для дальнейшего расследования в связи с тем, что в данном инциденте "могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом), относящегося к подследственности органов Следственного комитета".

В случае положительного итога рассмотрения прокуратурой данного ходатайства следствие примет меры "для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств" инцидента, отмечает СУСК.