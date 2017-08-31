Аксенов назвал "рассадником экстремизма" территорию у границ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Приграничные с Крымом районы Херсонской области Украины превратились в "рассадник экстремизма и терроризма", заявил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов в четверг провел первое со дня основания Национального антитеррористического комитета совместное заседание антитеррористических комиссий двух субъектов РФ – Республики Крым и Краснодарского края.

"Дислокация на границе с Крымом боевиков "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ – ред.) и так называемого "крымско-татарского батальона". Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что в целом обстановка в республике стабильная и контролируемая.

Вместе с тем, по его словам, существует ряд угроз, среди них, в том числе, конфликт на юго-востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в частности в Крым.

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России по материалам прокуратуры Крыма возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.

* Организация, запрещенная в России.

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