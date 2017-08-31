В Краснодаре арестовали подозреваемых в нападении на полицейских

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арестованы трое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре, сообщается на сайте Следственного комитета в четверг.

"В зависимости от роли каждого трое местных жителей в возрасте от 21 до 26 лет подозреваются в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, применении насилия в отношении одного из них, покушении на убийство молодого человека, а также неправомерном завладении автомобилем с применением насилия", — говорится в сообщении.

Никита Медведев был задержан рано утром 30 августа на хуторе Копанском, Дмитрия Карачкина задержали в этот же день вечером в одной из квартир по улице Анапской.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Никите Медведеву и Дмитрию Карачкину. Владиславу Гмыре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 30 августа 2017 года", — сообщает СК РФ.

В понедельник на стационарном посту полиции Краснодара правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Медведева, в салоне которого находились два пассажира. По данным СК, в ходе проверки документов в помещении поста ДПС водитель нанес удар по лицу и ногам одного из полицейских, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по правоохранителям. На улице проходящий мимо мужчина попытался воспрепятствовать ему, но водитель иномарки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета в область головы и шеи.

В это же время один из пассажиров Toyota Camry покинул машину и скрылся, второй также попытался бежать, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. Медведев, уходя от погони, в центре города остановил свой автомобиль и стал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего поехал дальше, отмечает СУ СК. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, вышел из машины и скрылся от преследования, сообщили в СУ СК.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые входили в радикальную группировку и являются приверженцами праворадикальной идеологии.