На Кубани МВД возбудило уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Следственным отделом ОМВД России по Динскому району по факту ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом ОМВД России по Динскому району по факту ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.