Суд над "тверским стрелком" продолжится 5 сентября

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Тверской областной суд 5 сентября продолжит рассмотрение дела Сергея Егорова, обвиняемого в расстреле девятерых дачников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Нина Туманова.
Тверской областной суд в среду продолжил слушание по уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
"Сегодня были изучены все материалы дела. Подсудимый вновь отказался от дачи показаний в суде, согласившись лишь подтвердить личные данные. Теперь суд над Егоровым продолжится прениями сторон 5 сентября", — сообщила Туманова.
По ее информации, одну из выживших во время массового убийства Марину Коныгину суд отказался признать потерпевшей и принимать ее исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 3 миллионов рублей, обосновав это тем, что обвиняемый не совершал против нее противоправных действий, и никому из погибших она родственницей не является.