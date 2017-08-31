В Оренбурге двое пытались ограбить банк, распылив газ и избив охранника

УФА, 31 авг — РИА Новости. Двое неизвестных попытались ограбить банк в Оренбурге: ворвались в отделение банка, распылили газ, избили охранника, а потом убежали, их разыскивает полиция, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в Оренбурге на проспекте Дзержинского.

"Двое неизвестных ворвались в отделение банка, распылили слезоточивый газ, избили охранника, но, несмотря не телесные повреждения, которые получил охранник, он успел нажать на "тревожную кнопку". В этот момент злоумышленники покинули помещение банка и скрылись в неизвестном направлении", — рассказал собеседник.

Он отметил, что преступники не успели похитить деньги. Сейчас полиция устанавливает, кто напал на банк, и пытается их задержать.

По данным УМВД по области, охранник получил ушибы и рваные раны области головы. "Он сейчас госпитализирован и получает лечение", — рассказала РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.

Отмечается, что фотографии нападавших на банк размещены на сайте ведомства.