В Казани после ДТП иномарка упала в озеро

КАЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Автомобиль BMW под управлением 20-летнего водителя столкнулся в Казани с мотоциклом и после удара упал в озеро, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

"Автомобиль BMW-740 под управлением водителя 1997 года рождения, следуя по улице Фермское шоссе, в пути следования совершил столкновение с мотоциклом Yamaha FZ6 S под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в попутном направлении", — сказал собеседник агентства.

В результате столкновения иномарка, по словам представителя МЧС, задела дерево и съехала в озеро.