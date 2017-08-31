Организатора беспорядков в хакасской колонии приговорили к 4 годам тюрьмы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд приговорил к четырем года и одному месяцу одного из организаторов массовых беспорядков летом 2016 года в исправительной колонии №35 в Хакасии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В четверг Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении одного из организаторов массовых беспорядков в исправительной колония № 35. Он признан виновным в "организации массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также заключенного на стадии предварительного расследования досудебного соглашения с обвиняемым, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в ночь с 24 на 25 июля прошлого года подсудимый руководил действиями других осужденных, которые стали участниками массовых беспорядков. По данным следствия, он призывал их баррикадировать оконные проемы, входы и выходы одного из отрядов колонии, давал указания следить за передвижением сотрудников УФСИН и призывал к массовым самоубийствам. Отмечается, что все это нарушило порядок отбывания наказания, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей.

Предварительное следствие в отношении остальных организаторов и участников массовых беспорядков продолжается.

В исправительной колонии №35 в Хакасии в конце июля произошли беспорядки. Администрация учреждения шесть часов пыталась уговорить осужденных прекратить бунт, однако в ответ те начали выбрасывать на улицу тумбочки и выламывать двери в здании. Они отказывались выполнять требования администрации и требовали ослабления режима. Корпус штурмом взяли сотрудники сводного отряда ФСИН.

По данным УФСИН, зачинщики и участники бунта требовали разрешить курить на территории ИК, снять нагрудный знак, а также беспрепятственно передвигаться по всей колонии. По данным СК республики, зачинщики требовали мобильный телефон, чтобы поднять бунты в других колониях Сибири. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, участникам беспорядков грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а зачинщикам — до 15 лет.

По данным прокуратуры Хакасии, причинами бунта стали ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц УФСИН над работой ряда отделов колонии, нарушений прав осужденных не выявлено. По выявленным нарушениям прокурор внес представление начальнику ФСИН Хакасии о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности начальника учреждения, его заместителей, а также начальников отдела безопасности, оперативного и воспитательного подразделений, других ответственных должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение обязанностей по профилактике массовых беспорядков.