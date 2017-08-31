Суд Чечни вынес приговор участникам банды, нападавшей на милиционеров

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре участника банды в Чечне, нападавшие на милиционеров в 2007-2008 годах, получили сроки от 7 лет до пожизненного в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг.

"Верховный суд Чеченской республики на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор Хусену Хусенову, Рустаму Басханову, Махмуду Хаджиеву и Алхазуру Омарову. Они признаны виновными в совершении преступлений… "создание и участие в банде и в совершаемых ею нападениях", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение огнестрельного оружия в составе организованной группы", "незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия в составе организованной группы", "разбой, совершенный организованной группой", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе-сентябре 2007 года в Наурском районе Чечни Хусенов создал вооруженную банду, в которую вошли Басханов и Хаджиев. Ночью 5 сентября 2007 года по указанию Хусенова Басханов и Хаджиев в селе Алпатово устроили засаду и напали на двух сотрудников сводного отряда МВД по Бурятии. От ранений они скончались. Ночью 21 июля 2008 года Басханов и Хаджиев напали на милиционеров, охранявших детский лагерь на окраине станицы Наурской. Погибли три сотрудника милиции. Нападавшие завладели табельным оружием и скрылись. Помимо этого, 25 ноября 2007 года Хусенов, Басханов и Омаров напали на АЗС в селе Чернокозово, где завладели выручкой в 26 тысяч рублей.

"Басханову и Хаджиеву судом определено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Хусенову и Омарову – соответственно 19 лет и 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда. В пользу потерпевших будет взыскано по 1 миллиону 250 тысяч рублей", — сообщает Генпрокуратура.