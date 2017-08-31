Причиной аварии Ми-2 под Екатеринбургом стало касание земли винтом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Причиной аварии вертолета Ми-2, которая произошла 21 июня 2016 года под Екатеринбургом, стало касание земной поверхности рулевым винтом, говорится в заключении комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), завершившей расследование авиационного происшествия.

Как сообщалось ранее, 21 июня 2016 года вертолет Ми-2 Центра медицины катастроф Свердловской области при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы Екатеринбурга завалился на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот, который не пострадал.

"Авария вертолета Ми-2 RA-23709 произошла в результате касания земной поверхности рулевым винтом с последующим его разрушением при попытке командира воздушного судна прервать взлет", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди факторов, способствующих аварии стали ошибка пилота в выборе безопасного способа взлета, неучет имеющихся препятствий по курсу взлета, а также нескоординированные действия пилота и органов управления.