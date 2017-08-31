В Ставрополье при возгорании в автомобиле пострадали четыре человека

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре, возникшем от газового оборудования в автомобиле на территории частного дома в Левокумском районе Ставропольского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар возник в автомобиле под навесом частного дома в населенном пункте Величаевское. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Левокумскую центральную районную больницу. Общая площадь пожара составила почти 25 квадратных метров.