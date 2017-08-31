Стала известна причина падения рабочих с высоты на стройке на севере Москвы

Автомобиль скорой медицинской помощи едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль скорой медицинской помощи едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Причиной падения рабочих, упавших с шестого этажа строящегося дома на севере Москвы, стали плохо закрепленные стержни, поддерживающие настил, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В четверг сообщалось о падении с 6-го этажа строящегося здания на Дмитровском шоссе, дом 107 двух рабочих, которые остались живы после падения и были эвакуированы в НИИ имени Склифосовского.

"На монтажной площадке лестничной шахты производился монтаж торцевой опалубки. Стержни, поддерживающие настил, выпали, и площадка обвалилась. Пострадали двое рабочих. Будет назначена внеплановая проверка и применены административные меры", — сказал собеседник агентства.

По его словам, застройщиком является ООО "УК "Дмитровское", генподрядчиком – ООО "СПМ-Жилстрой", подрядчиком – ООО "Монолитэнергопром".

Как следует из базы данных "БИР-Аналитик", ООО "СПМ-Жилстрой" на 78% принадлежит ООО "Эталон-инвест", в котором 99% принадлежит АО "ГК "Эталон".

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе группы "Эталон", им известно о факте происшествия. "Однако оно случилось во время проведения работ сотрудниками субподрядной компании, не входящей в группу "Эталон". Мы намерены провести тщательное расследование инцидента, чтобы установить причину и в дальнейшем избежать подобных случаев", — сказал обеседник агентства.