Стала известна причина падения рабочих с высоты на стройке на севере Москвы

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Причиной падения рабочих, упавших с шестого этажа строящегося дома на севере Москвы, стали плохо закрепленные стержни, поддерживающие настил, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
В четверг сообщалось о падении с 6-го этажа строящегося здания на Дмитровском шоссе, дом 107 двух рабочих, которые остались живы после падения и были эвакуированы в НИИ имени Склифосовского.
"На монтажной площадке лестничной шахты производился монтаж торцевой опалубки. Стержни, поддерживающие настил, выпали, и площадка обвалилась. Пострадали двое рабочих. Будет назначена внеплановая проверка и применены административные меры", — сказал собеседник агентства.
По его словам, застройщиком является ООО "УК "Дмитровское", генподрядчиком – ООО "СПМ-Жилстрой", подрядчиком – ООО "Монолитэнергопром".
Как следует из базы данных "БИР-Аналитик", ООО "СПМ-Жилстрой" на 78% принадлежит ООО "Эталон-инвест", в котором 99% принадлежит АО "ГК "Эталон".
Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе группы "Эталон", им известно о факте происшествия. "Однако оно случилось во время проведения работ сотрудниками субподрядной компании, не входящей в группу "Эталон". Мы намерены провести тщательное расследование инцидента, чтобы установить причину и в дальнейшем избежать подобных случаев", — сказал обеседник агентства.