В Ярославле суд отправил двух участниц истязания девочки в закрытую школу

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Суд в Ярославле отправил в закрытую школу на 1 год двух участниц массового издевательства над школьницей, в ближайшее время суд решит судьбу остальных подростков, сообщило СУСК РФ по региону.

Видео с издевательствами подростков над сверстницей появилось в интернете 16 августа. На одном ролике школьницы, которые находятся за кадром, заставляют танцевать голую девочку-подростка. В еще одном видео ту же девочку заставляют есть землю. На месте съемки присутствуют и мальчики. СУСК возбудило уголовные дела об истязании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Также следователи намерены дать юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности.

Ранее сообщалось, что к издевательству над девочкой причастны 16 школьников, но только одна из них достигла возраста уголовной ответственности — 16 лет. Следствие уточняет, что ей предъявлено обвинение в истязании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Кроме того, девушку обвиняют в том, что она избила школьницу, которая также была участницей истязания.

Следователи ходатайствовали о помещении остальных подростков в закрытые школы. В четверг СУСК РФ по региону сообщило, что в Дзержинском районном суде состоялись первые слушания по данным ходатайствам.

"Был рассмотрен вопрос о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа двух девочек, 13 и 15 лет. Суд согласился с доводами следствия и направил подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год", — говорится в сообщении.