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Происшествия

Жителя Дагестана подозревают в участии в войне в Донбассе на стороне Киева

17:4631.08.2017
(обновлено: 18:02 31.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фотоОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против местного жителя, подозреваемого в участии в боях на территории Украины против ДНР и ЛНР, сообщается на сайте СК РФ в четверг.

Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР с 2015 года обезвредили около 80 тысяч боеприпасов

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Магарамкентского района. Он подозревается в совершении преступления… "участие наемника в вооруженном конфликте", — говорится в сообщении.

Следователи считают, что летом 2014 года мужчина, желая заработать денег, приехал из Турции на Украину, чтобы воевать против отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в составе ВСУ. Отмечается, что сам он не является гражданином Украины и не проживает в ней.

"По приезду на Украину его разместили в военном лагере, расположенном на территории города Краматорск, где он получил военное обмундирование вооруженных сил Украины, оружие и боеприпасы", — отмечает ведомство.

Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Власти ДНР заявили о несоблюдении силовиками "школьного перемирия"

По данным следствия, подозреваемый воевал за Краматорск и близлежащие населенные пункты 20 дней. За это он получил одну тысячу американских долларов из расчета 50 американских долларов за один день боев. В мае 2017 года он был задержан в Таджикистане по поддельному паспорту и был передан правоохранительным органам РФ.

"На первоначальном этапе проверки было установлено, что он принимал участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, в связи с чем в отношении него следственными органами МВД республики осуществлялось уголовное преследование по части 2 статьи 208 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде", — добавляет СК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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