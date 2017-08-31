"Алроса" ожидает длительного восстановления рудника "Мир" после аварии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. АК "Алроса" ожидает длительного процесса восстановления рудника "Мир" после аварии, сообщил первый вице-президент и исполнительный директор компании Игорь Соболев в ходе телефонной конференции.

"Говорить о сроках восстановления пока рано. Это явно будут не месяцы. Мы уже приступили к рассмотрению этого вопроса. Это будет трудное решение", — сказал Соболев, отвечая на вопрос, как долго будут длиться работы по восстановлению работоспособности рудника, в течение нескольких месяцев или лет.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. В субботу, 26 августа, поисково-спасательные работы на руднике остановили из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

Производственный план компании на 2017 год предусматривает добычу в объеме около 39,2 миллиона карат. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с государственным участием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 11 коренных месторождений, представленных кимберлитовыми телами, и 16 россыпных. В первом полугодии "Алроса" увеличила добычу алмазов на 14% — до 19,3 миллиона карат.