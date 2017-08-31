Защита обжаловала арест Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Защита Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в московском Парке Горького, подала жалобу на его арест, сообщил РИА Новости адвокат Артем Миняйчев.

Хамовнический суд Москвы арестовал Макарова 30 августа.

"Сегодня я подал жалобу на арест Макарова, в ней я указываю, что оснований для самой суровой меры пресечения нет, Корней сам явился (в полицию), как узнал (о смерти потерпевшего)", — сказал адвокат, добавив, что его подзащитный не скрывался и не собирался этого делать.

Макарову вменяется статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", ему грозит до 15 лет лишения свободы, виновным он себя не считает.

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной в Москве. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта блогер Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.