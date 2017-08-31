Защита обжаловала арест Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Защита Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в московском Парке Горького, подала жалобу на его арест, сообщил РИА Новости адвокат Артем Миняйчев.
Хамовнический суд Москвы арестовал Макарова 30 августа.
Макарову вменяется статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", ему грозит до 15 лет лишения свободы, виновным он себя не считает.
Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной в Москве. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта блогер Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.