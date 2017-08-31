В Подмосковье вынесут приговор по делу о похищении "отказника" из роддома

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к пяти годам условно женщину, обвиняемую в похищении ребенка из родильного отделения в подмосковном Дедовске в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталия Осипова.

"Сегодня в Истринском суде состоялись прения сторон по делу в отношении Елены Спаховой, в ходе которых прокурор попросил приговорить подсудимую к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, в свою очередь защита попросила суд прекратить уголовное преследование Спаховой.

Осипова добавила, что 22 сентября обвиняемая выступит в суде с "последним словом", данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать.

Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы.

В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

Как сообщалось ранее, обвиняемая полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию. В ведомстве также подчеркивали, что судьба похищенного ребенка не входит в компетенцию следователей, в настоящее время он усыновлен, его усыновление является тайной и охраняется законом.