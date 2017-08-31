В Подмосковье вынесут приговор по делу о похищении "отказника" из роддома

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к пяти годам условно женщину, обвиняемую в похищении ребенка из родильного отделения в подмосковном Дедовске в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталия Осипова.
По ее словам, в свою очередь защита попросила суд прекратить уголовное преследование Спаховой.
Осипова добавила, что 22 сентября обвиняемая выступит в суде с "последним словом", данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать.
В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.
Как сообщалось ранее, обвиняемая полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию. В ведомстве также подчеркивали, что судьба похищенного ребенка не входит в компетенцию следователей, в настоящее время он усыновлен, его усыновление является тайной и охраняется законом.