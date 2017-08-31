Под Челябинском ищут сбежавшего пациента психоневрологического интерната

ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут в Челябинской области 67-летнего пациента Кувашинского психоневрологического интерната, который ушел еще 29 августа, сообщила в четверг пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

"Тревогу забили, когда пациент не пришел на ужин. Самостоятельные поиски к результату не привели, тогда на помощь вызвали областных спасателей. Сотрудники Златоустовского спасотряда в составе двух групп обследовали лесной массив. Южный и дорожную сетку. На данный момент поиски мужчины продолжаются, сегодня подключилась также и пожарная часть", — говорится в сообщении.

Мужчина, который уже 40 лет прожил в интернате, не мог уйти далеко, так как у него ампутированы пальцы ног, уточняется в сообщении.

Ранее пациент никогда не уходил и не характеризуется как буйный, добавляет пресс-служба.