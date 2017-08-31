Глава генподрядчика "Кресты-2" задержан по делу о взятке в 350 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Глава генподрядчика строительства СИЗО "Кресты-2" ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков задержан по делу о взятке на сумму 350 миллионов рублей в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета.

По версии следствия, бывший замначальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко в марте 2010 года предложил генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Петроинвест" Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного госконтракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах.

Как полагает следствие, гендиректор "Петроинвеста" согласился принять участие в этой преступной схеме.

"В дальнейшем, с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали Хамхокова, по месту его жительства и работы проводятся обыски.

Бывший замначальника УФСИН по Петербургу Мойсеенко также является одним из обвиняемых по делу о подстрекательстве к убийству начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства ведомства ФСИН Николая Чернова.