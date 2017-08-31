Мосгорсуд оставил активиста Гальперина под домашним арестом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 3 октября домашнего ареста оппозиционному активисту Марку Гальперину по делу об экстремизме, передает корреспондент РА Новости из зала суда.

Меру пресечения ранее продлевал Мещанский суд Москвы.

Адвокат Гальперина Алексей Липцер, прося Мосгорсуд отпустить своего подзащитного под подписку о невыезде, отметил, что следствие не представило суду первой инстанции материалов, доказывающих, что, находясь на свободе, активист намерен скрыться от следствия и суда.

Гальперину вменяется публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в митингах, в частности он получил 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским на несанкционированной властями акции 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.