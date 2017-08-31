Мосгорсуд оставил активиста Гальперина под домашним арестом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 3 октября домашнего ареста оппозиционному активисту Марку Гальперину по делу об экстремизме, передает корреспондент РА Новости из зала суда.
Адвокат Гальперина Алексей Липцер, прося Мосгорсуд отпустить своего подзащитного под подписку о невыезде, отметил, что следствие не представило суду первой инстанции материалов, доказывающих, что, находясь на свободе, активист намерен скрыться от следствия и суда.
Гальперину вменяется публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в митингах, в частности он получил 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским на несанкционированной властями акции 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.