Гособвинение запросит наказание для захватчика заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд 5 сентября проведет прения по делу о захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", в ходе которых прокурор запросит наказание для обвиняемого, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Мальцев.

"На вторник, 5 сентября, суд назначил прения по Араму Петросяну", — сказал адвокат обвиняемого, отметив, что после речи прокурора, в ходе которой тот запросит наказание подсудимому, тот, вероятно, выступит с последним словом.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение первой, проведенной амбулаторно, психолого-психиатрической экспертизы свидетельствовало о вменяемости Петросяна.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

Подсудимый признает вину только по обвинению в захвате заложников, угрозу теракта он категорически отрицает.