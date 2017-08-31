Ветеран ФСБ назвал предотвращение терактов в Москве успехом спецслужб

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Попытка совершения крупных терактов в московском регионе 1 сентября была достаточно предсказуемой, и задержание бандитов, готовивших эти преступления, стало успехом российских спецслужб, предотвративших большое число жертв, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

ФСБ ранее в четверг сообщила о задержании двух членов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" — выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

По словам Михайлова, знаменательные даты и праздники, в том числе 1 сентября, выбираются террористами в качестве дат совершения громких преступлений, поскольку много людей собирается в разных местах.

"Понятно, что в такие дни вводится в действие особый режим, повышенный уровень безопасности, тем не менее, некоторые пытаются совершить теракты. У нас, к сожалению, был горький опыт в Беслане. И 1 сентября — одна из вполне предсказуемых дат", — сказал Михайлов РИА Новости.

Михайлов назвал нынешнее задержание безусловным успехом российских спецслужб. "Это даже не обсуждается. Предотвращены большие жертвы", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.