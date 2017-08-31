МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ФСБ России в четверг опубликовала видео задержания предполагаемых членов группировки "Исламское государство"*, которые подозреваются в подготовке терактов в Москве и области.

На видео один из задержанных дает клятву верности ИГ*, далее следуют кадры задержания – видно, что подозреваемый заготовил для нападений топор. Второй подозреваемый в ходе допроса признается, что приехал в Россию, "чтобы совершить джихад, чтобы взорвать (по) указанию "Исламского государства"*.

В конце видео следуют кадры некоей коробки, возможно, представляющей собой самодельное взрывное устройство, обмотанное скотчем с торчащими проводами.

*Террористическая организация, запрещенная в России