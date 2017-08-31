В городе Дзержинский потушен пожар на территории ТЭЦ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на территории ТЭЦ №22 в городе Дзержинский Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции ТЭЦ по адресу: улица Энергетиков, 5.

"В 15.20 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горело масло. Обстоятельства пожара выясняются.

Согласно сайту Мосэнерго, ТЭЦ-22 расположена в Дзержинском в 200 метрах от МКАД. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, город Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Московской области. ТЭЦ также снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района.