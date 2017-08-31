В посольствах стран Центральной Азии не знают, кого задержала ФСБ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В посольствах центральноазиатских стран в России не знают, кого именно Федеральная служба безопасности задержала за подготовку терактов в столичном регионе.

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании двух выходцев из Средней Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье 1 сентября. По данным ФСБ, задержанные являются членами террористической группировки "Исламское государство"*, у них нашли контакты с вербовщиками и инструкции по совершению терактов.

"На данный момент мы не обладаем информацией об этих задержанных", — сообщил РИА Новости советник посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.

Пресс-атташе посольства Узбекистана в РФ Алишер Усманов указал, что в дипмиссии "таких данных нет".

"У нас таких данных нет", — сказала пресс-секретарь посольства Казахстана в России Жанар Колбачаева, отвечая на вопрос, нет ли среди задержанных граждан этой страны.

Пресс-атташе киргизского посольства в РФ Гулбарчын Байымбетова заявила, что в дипмиссии не знают о том, задержаны ли граждане Киргизии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.