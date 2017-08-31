У задержанных в Москве террористов нашли контакты с вербовщиками ИГ*

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержанные уроженцы Средней Азии, готовившие теракты в Москве и Подмосковье, являются членами террористической группировки "Исламское государство"*, у них нашли контакты с вербовщиками и инструкции по совершению терактов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

ФСБ РФ сообщила о задержании двух выходцев из Средней Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье 1 сентября.

"Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам… В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.