У задержанных в Москве террористов нашли контакты с вербовщиками ИГ*

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Задержанные уроженцы Средней Азии, готовившие теракты в Москве и Подмосковье, являются членами террористической группировки "Исламское государство"*, у них нашли контакты с вербовщиками и инструкции по совершению терактов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам… В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.